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لبلبة: "عملت أدوار مكنتش بحبها بس كان عندي التزامات مادية"

01:24 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

لبلبة

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كتبت- سهيلة أسامة:

حلت الفنانة لبلبة ضيفة في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

وقالت خلال الحلقة: "أنا شايفة إن الفترة دي في حياتي أحسن فترة، لإن بقيت أحس بالحياة أكتر، بحس بأشياء أنا مكنش بحس بيها وأنا صغيرة فـ أنا شايفة إن دي أحلى مرحلة في حياتي، بعمل أدوار صعبة ومركبة، ده لو جالي مش دايمًا بيجليي"

وتابعت: "وزمان كان فيه أدوار بشتغلها مكنتش بحبها أوي بس كان فيه التزامات مادية تجاه عيلتي، ولكن دلوقتي مهما كان عندي التزامات بفكر في مشواري الطويل، لأن أنا اديت للفن حياتي ومش عايزة حد من جمهوري يقول إيه الدور اللي هي عاملاه ده، عايزة لآخر الوقت أقدم شئ قيم وأتمنى الأدوار اللي تجيلي أقول فيها حاجة يستفيدوا بيها الناس".

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لبلبة الفنانة لبلبة أنس بوخش
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