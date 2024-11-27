أرملة محمد رحيم: "بعمل كل حاجة إنت بتحبها"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت مدربة الأسود أنوسة كوسة أرملة الفنان الراحل محمد رحيم، صورة تجمعهما، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

وعلقت أنوسة: "أنا بعمل كل حاجة إنت بتحبها، وحبايبك المحترمين كلهم معايا ومش سايبني، بحبك وعمري ما هعرف أنساك".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

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