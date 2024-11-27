لبلبة عن والدتها: "كنت بعتبر أمي بنتي وكانت في رعايتي 17 سنة"

كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة لبلبة في بودكاست "ABtalks" مع الإعلامي أنس بوخس، وتحدثت خلالها لقائها، عن مرض والدتها الذي لازمها 17 سنة من عمرها.

وقالت لبلبة: "أنا جيت غلطة وكنت آخر واحدة في إخواتي، وعمري ما كنت متدلعة، وأنا كنت أقل واحدة في أخواتي بتطلب طلبات، وأكتر واحدة شيلت أهلي وكنت مع أمي لحد آخر لحظة وعشت معاها على طول".

وتابعت: "وأمي دي كانت بنتي في الأيام الأخيرة في مرضها وفضل المرض معاها 17 سنة، وكنت بحس إني براعي بنتي وكان شعور جميل، وأمي كانت ست قوية وكنت بخاف منها لإنها كانت شديدة".

يذكر أن لبلبة عرض لها مؤخرا فيلم "عصابة الماكس"، بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى، وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

اقرأ أيضًا:

مؤلف "شعور إنساني" يكشف لـ"مصراوي" مصير آخر أغاني محمد رحيم

محمد العدل لـ شقيق الراحل محمد رحيم: "أخوك ميستحقش منك كده"

محمد سامي ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل "سيد الناس"

بحضور المحافظ ونجوم الفن.. افتتاح مهرجان الخزف والحرف اليدوية على هامش مهرجان الفيوم السينمائي