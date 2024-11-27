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تشييع جثمان حما حمادة هلال من مسجد فاطمة الشربتلى

12:48 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

حمادة هلال

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كتبت- سهيلة أسامة:

أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان حما الفنان حمادة هلال، وشيع الجثمان من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور صلاة الجنازة وكان من بينهم الإعلامية بوسي شلبي ولاعب الكرة إبراهيم حسن وزوجته، الفنان أحمد عصام، والفنان محمد لطفي

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم"

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء"

وكان الفنان حمادة هلال قد نشر اليوم صورة لوالد زوجته، علق عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك"

محمد لطفي في صلاة جنازة حما حمادة هلال

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جنازة حما حمادة هلال حمادة هلال مسجد فاطمة الشربتلى
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