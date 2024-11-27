محمد سامي ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل "سيد الناس"

كتبت- نوران أسامة:

شارك المخرج محمد سامي متابعيه، صورة جديدة، وظهر خلالها من كواليس مسلسل "سيد الناس"، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025.

ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله أول يوم تصوير مسلسل سيد الناس".

وانهالت عليه تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "حمد الله على السلامة، مبروك وبالتوفيق، بالتوفيق إنشاء الله لأحسن مخرج مصر، بالتوفيق يافنان، هتكسر الدنيا".

مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي لا يخل من التشويق، والعمل بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، منة فضالي، وإخراج محمد سامي.

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