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جيالكم يا أحلى جمهور.. شيرين تروج لحفلها المرتقب في الكويت (فيديو)

11:33 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

المطربة شيرين عبد الوهاب

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كتبت- منال الجيوشي

تواصل النجمة شيرين عبد الوهاب، الترويج لحفلها الغنائي الضخم في الكويت، والذي يعتبر الأول من نوعه بعد فترة غياب عن الساحة الفنية.

وقامت شيرين، بنشر مقطع فيديو ترويجي للحفل عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، مما أثار حماس جمهورها الكبير في الكويت والوطن العربي.

وفي تعليقها على الفيديو، عبرت شيرين عن سعادتها الغامرة بالعودة إلى الساحة الفنية وإحياء أول حفل لها في الكويت بعد فترة غياب طويلة، مؤكدة على مكانة الجمهور الكويتي في قلبها، قائلة: "أنا فرحانة جدا وسعيدة أن بعد الغيبة دي هعمل أول حفلاتي في الكويت".

وتابعت: "عارفين يعني إيه الكويت.. يعني أحسن سميعه، يعني حبايب قلبي اللي لهم أفضال كتير عليا، جاية ليكم يا أحلى حاجة في حياتي".

ولاقى إعلان شيرين عن حفلها تفاعلاً كبيراً من قبل جمهورها، الذين عبروا عن شوقهم لرؤيتها مجددًا والاستماع إلى صوتها، كما توقع الكثير أن يحقق الحفل نجاحًا كبيرًا، نظرًا للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها شيرين في الكويت والوطن العربي.

ومن المتوقع أن تقدم شيرين في حفلها بالكويت باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، والتي ستأخذ الجمهور في رحلة فنية مميزة، كما يتوقع أن تشهد الحفل مفاجآت عديدة، حيث تسعى شيرين دائمًا إلى تقديم الأفضل لجمهورها.

جدير بالذكر أن حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت يقام يوم الجمعة المقبل.

شيرين عبد الوهاب الكويت حفل شيرين
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