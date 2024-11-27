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مؤلف "شعور إنساني" يكشف لـ"مصراوي" مصير آخر أغاني محمد رحيم

11:04 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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    الراحل محمد رحيم
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    الكينج ونمبر وان.. مصير أخر أعمال محمد رحيم مع نجوم الفن
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    رحيم و علي خلاف
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كتب-مصطفى حمزة:

طرح المبدع الموسيقي الراحل محمد رحيم، قبل أيام من رحيله، برومو أغنية بعنوان "شعور إنساني"، استعدادا لطرحها عبر قناته الرسمية في موقع فيسبوك.

الشاعر علي خلاف "مؤلف الأغنية"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، تحدث عن مصيرها، عقب وفاة المبدع الموسيقي محمد رحيم.

وقال الشاعر: "أولا رحم الله الحبيب محمد رحيم، طيب القلب، الذي رحب بدعمي، وتقديمي للساحة، وفي عمل يحمل بصمته الموسيقية المتفردة".

وتابع: "رحمه الله، كان قد انتهى تماما من تجهيز الأغنية، وهي من ألحانه وغنائه وتوزيع باسم سعيد، وكلماتي، وكانت فقط تحتاج إلى تعديلات بسيطة على الفيديو ، وبدأ العمل عليها قبل الوفاة بيومين".

المبدع الموسيقي محمد رحيم، رحل عن عالمنا السبت الماضي، عن عمر يناهز 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، وحن خلاله ما يزيد عن الـ 500 أغنية، وغنى من ألحانه أبرز رموز الأغنية، وفي مقدمتهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، وشيرين عبد الوهاب، ومحمد فؤاد، وروبي، ونانسي عجرم،ونوال الزغبي، و إليسا، وغيرهم.

محمد رحيم أغاني محمد رحيم مؤلف شعور إنساني
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