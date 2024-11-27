حدث بالفن | وفاة حما مطرب ورد رامي صبري على ويجز ومصير أعمال محمد رحيم بعد وفاته

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول رد من رامي صبري على مطرب الراب ويجز، مصير آخر أعمال محمد رحيم مع نجوم الفن، أحمد السبكي يعلن بدء التحضيرات لفيلم "شقو 2"، وفاة حما الفنان حمادة هلال وموعد ومكان الجنازة، صورة لنجوم الفن من العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"، وغيرها من الأخبار.