طاهر رحيم يكشف حقيقة خلافاته مع أرملة شقيقه الملحن الراحل محمد رحيم (فيديو)

كتب - معتز عباس:

كشف الدكتور طاهر رحيم حقيقة وجود خلافات مع أنوسة كوتة أرملة شقيقه الملحن الراحل محمد رحيم.

وقال طاهر، في لقائه ببرنامج "القاهرة اليوم"، على قناة "ألفا اليوم"، إنه لا يوجد أي خلافات مع أرملة شقيقه محمد رحيم، وأن ما حدث منها أثناء الجنازة بسبب رغبتها في دخول القبر لإلقاء النظرة الأخيرة على زوجها قبل دفنه.

وأضاف: "الخلافات هتتواجد ليه!، لا طبعا مفيش أي خلافات، وأنوسة كوتة في فيديو نزلته بتقول إن اللي كان بيشدوها في المقابر أهلها، طيب كانوا بيشدوها ليه؟!، عشان هي عايزة تدخل القبر مع زوجها، وتشوفه وتلقي عليه نظرة وداع".

وأكمل: "الست مش مستوعبه إن زوجها مات، وعايزة تنزل القبر وأهلها شدوها".

وأكد أن كل ما يثار حول وجود خلافات مع أرملة شقيقه محمد رحيم محض افتراء.

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أقيم عزاء الملحن محمد رحيم أمس الإثنين 25 نوفمبر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

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