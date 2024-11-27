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انطلاق عروض الأفلام الطويلة بمهرجان الفيوم السينمائي بحضور الجمهور والطلاب

12:09 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

افتتاح فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

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كتبت- منال الجيوشي

انطلقت مساء اليوم عروض مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بالقاعة الملكية بفندق هلنان الأوبيرج حيث انطلقت العروض مع الفيلم الهولندي "التحول".

وتواجد بالقاعة حضور كبير بالإضافة إلى عدد من الطلاب من جامعة الفيوم حيث حرصوا على متابعة الأفلام في المهرجان السينمائي الأول الذي يقام على أرض المحافظة.

وافتتحت مساء أمس فعاليات الدورة الأولى من المهرجان بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبحضور فني كبير من عدد من النجوم منهم النجمة إلهام شاهين وداليا مصطفى ورانيا فريد شوقي وأحمد فتحي وأحمد مجدي وحمزة العيلي.

مهرجان الفيوم السينمائي الأفلام الطويلة بمهرجان الفيوم الفيلم الهولندي التحول القاعة الملكية بفندق هلنان الأوبيرج
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