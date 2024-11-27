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بحضور المحافظ ونجوم الفن.. افتتاح مهرجان الخزف والحرف اليدوية على هامش مهرجان الفيوم السينمائي

10:00 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

افتتاح مهرجان الخزف والحرف اليدوية على هامش مهرجان

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كتبت- منال الجيوشي
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مساء أمس مهرجان الخزف والحرف اليدوية بقرية "تونس" على هامش فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الأولى بمشاركة عدد من نجوم الفن.

وحرص على حضور الافتتاح عدد من نجوم الفن على رأسهم إلهام شاهين، وداليا مصطفى، ورانيا فريد شوقي، والمخرج هاني لاشين رئيس المهرجان وعدد من قيادات المحافظة.

وعبر المشاركون عن سعادتهم بحضور فعاليات مختلفة على هامش مهرجان سينمائي في محافظة ذات طبيعة ومناظر خلابة تعد ستوديو تصوير مفتوح.

وافتتحت فعاليات الدورة الأولى من المهرجان أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وتشهد الدورة الأولى عرض ٥٥ فيلما في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الطلبة.

أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نجوم الفن مهرجان الخزف والحرف اليدوية مهرجان الفيوم السينمائي إلهام شاهين داليا مصطفى
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