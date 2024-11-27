سيرين عبدالنور داخل سيارتها وجوري بكر بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

أبرزهم أمير كرارة وأشرف عبدالباقي.. توافد نجوم الفن على العرض الخاص

25 صورة لنجوم الفن من العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X"، وظهرت داخل سيارتها.

مريم الخشت

شاركت الفنانة مريم الخشت متابعيها، أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بمكياج هادئ.

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر مع ابنها تميم، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

رانيا محمود يس

خضعت الفنانة رانيا محمود يس لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود.

دوللي شاهين

شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل جمهورها.

ريم سامي

ظهرت الفنانة الشابة ريم سامي داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

فدوى عابد

شاركت الفنانة فدوى عابد متابعيها، صور جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

عصام عمر

ظهر الفنان عصام عمر بملابس كاجوال، ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

لاميتا فرنجية

ظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير مكشوف البطن، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صور جديدة لها أثناء تواجدها بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي للبيئة والفنون المعاصرة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".