موعد ومكان جنازة حما الفنان حمادة هلال

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة والد زوجته، وموعد ومكان صلاة الجنازة.

وكتب حمادة هلال: "بسم الله الرحمن الرحيم.. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم، توفي إلي رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جناتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء"

وأضاف: "بإذن الله ستقام صلاة الجنازة على روح المرحوم المهندس سميح توفيق عقب صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس".

وكان الفنان حمادة هلال قد نشر اليوم صورة لوالد زوجته، علق عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك"

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