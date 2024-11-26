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25 صورة لنجوم الفن من العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"

11:14 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي وأمير كرارة من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 25 صورة
    أشرف عبدالباقي يدعم ابنته زينه في عرض فيلم مين يصدق (3)
  • عرض 25 صورة
    أشرف عبدالباقي يدعم ابنته زينه في عرض فيلم مين يصدق (4)
  • عرض 25 صورة
    أبطال وصناع فيلم مين يصدق (2)
  • عرض 25 صورة
    أمير كرارة في العرض الخاص لفيلم مين يصدق (1)
  • عرض 25 صورة
    أمير كرارة وأشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وزينة عبدالباقي
  • عرض 25 صورة
    أمير كرارة وصدقي صخر وحمدي المرغني وزينة عبدالباقي
  • عرض 25 صورة
    أمير كرارة ويوسف الشريف وحمدي المرغني وعائشة بن أحمد
  • عرض 25 صورة
    أبطال وصناع فيلم مين يصدق
  • عرض 25 صورة
    أمير كرارة في العرض الخاص لفيلم مين يصدق (2)
  • عرض 25 صورة
    سيد رجب من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 25 صورة
    صدقي صخر وحمدي المرغني من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مين يصدق بالسينما (3)
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مين يصدق بالسينما
  • عرض 25 صورة
    نجوم مسرح مصر في العرض الخاص لفيلم مين يصدق (3)
  • عرض 25 صورة
    نجوم مسرح مصر في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 25 صورة
    محمد ممدوح من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 25 صورة
    محمد أنور من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 25 صورة
    يوسف الشريف من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 25 صورة
    يوسف الشريف وأشرف عبد الباقي من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 25 صورة
    وئام مجدي من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 25 صورة
    يوسف الشريف وزينة عبدالباقي وأشرف عبد الباقي من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 25 صورة
    يوسف الشريف وأحمد حلمي من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حرص نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، بإحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، وتوجيه التهنئة لصناع وأبطال العمل السينمائي.

وتوافد النجوم على العرض الخاص لـ "مين يصدق"، أبرزهم أحمد حلمي، أمير كرارة، يوسف عمر، جايدا منصور، إبرام سمير، وائل عوني، نادين، حمدي الميرغني، محمد أنور، وئام مجدي، يوسف الشريف، سيد رجب، محمد ممدوح، وغيرهم.

كما حرص الفنان أشرف عبدالباقي على التواجد في العرض الخاص لدعم ابنته زينة مخرجه "مين يصدق".

فيلم مين يصدق، بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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نجوم الفن فيلم مين يصدق التجمع الخامس أحمد حلمي أمير كرارة
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