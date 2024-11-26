25 صورة لنجوم الفن من العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حرص نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، بإحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، وتوجيه التهنئة لصناع وأبطال العمل السينمائي.

وتوافد النجوم على العرض الخاص لـ "مين يصدق"، أبرزهم أحمد حلمي، أمير كرارة، يوسف عمر، جايدا منصور، إبرام سمير، وائل عوني، نادين، حمدي الميرغني، محمد أنور، وئام مجدي، يوسف الشريف، سيد رجب، محمد ممدوح، وغيرهم.

كما حرص الفنان أشرف عبدالباقي على التواجد في العرض الخاص لدعم ابنته زينة مخرجه "مين يصدق".

فيلم مين يصدق، بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

اقرأ أيضا..

بالصور.. أمير كرارة يصل العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"

أنغام تنشر صورة مع أبنائها بصحبة محمد منير وتعلق: "قاعدة عائلية وليلة ما تتعوضش"