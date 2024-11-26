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أحمد حلمي ويوسف الشريف من العرض الخاص لفيلم "مين يصدق" (صور)

11:09 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد حلمي من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 10 صورة
    سيد رجب من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 10 صورة
    صدقي صخر وحمدي المرغني من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 10 صورة
    أمير كرارة ويوسف الشريف وحمدي المرغني وعائشة بن أحمد
  • عرض 10 صورة
    أحمد حلمي وأمير كرارة من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 10 صورة
    محمد أنور من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 10 صورة
    يوسف الشريف وأشرف عبد الباقي من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 10 صورة
    يوسف الشريف من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 10 صورة
    محمد ممدوح من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبد الناصر:

أقيم مساء اليوم الثلاثا، العرض الخاص لفيلم "مين يصدق" بإحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، بحضور صناع وأبطال العمل

وحضر العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"، أحمد حلمي، محمد ممدوح، أمير كرارة، يوسف عمر، جايدا منصور، إبرام سمير، وائل عوني، نادين، حمدي الميرغني، وغيرهم من نجوم الفن.

كما حرص الفنان أشرف عبدالباقي على التواجد في العرض الخاص لدعم ابنته زينة مخرجه "مين يصدق".

فيلم مين يصدق، بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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فيلم مين يصدق العرض الخاص لفيلم مين يصدق أحمد حلمي يوسف الشريف
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