أحمد حلمي ويوسف الشريف من العرض الخاص لفيلم "مين يصدق" (صور)

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أبرزهم أمير كرارة وأشرف عبدالباقي.. توافد نجوم الفن على العرض الخاص

25 صورة لنجوم الفن من العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبد الناصر:

أقيم مساء اليوم الثلاثا، العرض الخاص لفيلم "مين يصدق" بإحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، بحضور صناع وأبطال العمل

وحضر العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"، أحمد حلمي، محمد ممدوح، أمير كرارة، يوسف عمر، جايدا منصور، إبرام سمير، وائل عوني، نادين، حمدي الميرغني، وغيرهم من نجوم الفن.

كما حرص الفنان أشرف عبدالباقي على التواجد في العرض الخاص لدعم ابنته زينة مخرجه "مين يصدق".

فيلم مين يصدق، بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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