لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

للسنة السابعة على التوالي .. عمرو دياب الأعلى استماعًا على أنغامي

10:31 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

النجم الكبير عمرو دياب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - هاني صابر :

كشفت منصة أنغامي، عن تصدر النجم الكبير عمرو دياب قوائم الأعلى استماعا للعام السابع على التوالي.

وتصدر عمرو دياب قائمة الفنانين العرب الأكثر استماعا على المنصة في عام 2024، ليحصل على أفضل فنان عربي وأفضل ألبوم ، كما تصدرت أغنية "مكانك" قوائم الأغاني الأعلى استماعًا على المنصة.

واحتل عمرو دياب صدارة أنغامي كأكثر فنان عربي حققت أغانيه عدد مرات استماع غير مسبوقة.

كما تصدر ألبوم عمرو دياب "مكانك" قائمة الأفضل في منصة "أنغامي" خلال عام 2024، وذكرت المنصة عبر صفحتها على فيسبوك: "عمرو دياب مكمل في الصدارة ​للسنة السابعة على التوالي، هو الفنان رقم 1 على أنغامي، وأغنيته وألبومه هم رقم 1 كمان".

ومن ناحية أخرى يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي في دبي خلال الأيام القادمة.

عمرو دياب

عمرو دياب منصة أنغامي الفنانين العرب نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحمد حلمي ويوسف الشريف من العرض الخاص لفيلم "مين يصدق" (صور)

إعلان

إعلان

وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)