للسنة السابعة على التوالي .. عمرو دياب الأعلى استماعًا على أنغامي

كتب - هاني صابر :

كشفت منصة أنغامي، عن تصدر النجم الكبير عمرو دياب قوائم الأعلى استماعا للعام السابع على التوالي.

وتصدر عمرو دياب قائمة الفنانين العرب الأكثر استماعا على المنصة في عام 2024، ليحصل على أفضل فنان عربي وأفضل ألبوم ، كما تصدرت أغنية "مكانك" قوائم الأغاني الأعلى استماعًا على المنصة.

واحتل عمرو دياب صدارة أنغامي كأكثر فنان عربي حققت أغانيه عدد مرات استماع غير مسبوقة.

كما تصدر ألبوم عمرو دياب "مكانك" قائمة الأفضل في منصة "أنغامي" خلال عام 2024، وذكرت المنصة عبر صفحتها على فيسبوك: "عمرو دياب مكمل في الصدارة ​للسنة السابعة على التوالي، هو الفنان رقم 1 على أنغامي، وأغنيته وألبومه هم رقم 1 كمان".

ومن ناحية أخرى يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي في دبي خلال الأيام القادمة.