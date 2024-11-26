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أبرزهم أمير كرارة وأشرف عبدالباقي.. توافد نجوم الفن على العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"

10:27 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أمير كرارة يصل العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 10 صورة
    حمدي المرغني وزينة وأشرف عبدالباقي (2)
  • عرض 10 صورة
    زينة عبدالباقي في العرض الخاص لفيلم مين يصدق (1)
  • عرض 10 صورة
    صدقي صخر في عرض فيلم مين يصدق (1)
  • عرض 10 صورة
    نجوم مسرح مصر في العرض الخاص لفيلم مين يصدق (2)
  • عرض 10 صورة
    أشرف عبدالباقي يدعم ابنته زينه في عرض فيلم مين يصدق (3)
  • عرض 10 صورة
    نجوم مسرح مصر في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 10 صورة
    وائل عوني في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 10 صورة
    أمير كرارة في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص نجوم الفن على حضور العرض الخاص الخاص لفيلم "مين يصدق" بإحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، وتوجيه التهنئة لصناع وأبطال العمل السينمائي.

وتوافد نجوم الفن على العرض الخاص لـ "مين يصدق"، أبرزهم أمير كرارة، يوسف عمر، جايدا منصور، إبرام سمير، وائل عوني، نادين، حمدي الميرغني، وغيرهم.

كما حرص الفنان أشرف عبدالباقي على التواجد في العرض الخاص لدعم ابنته زينة مخرجه "مين يصدق".

فيلم مين يصدق، بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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نجوم الفن أمير كرارة أشرف عبدالباقي فيلم مين يصدق التجمع الخامس يوسف عمر
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