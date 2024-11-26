أبرزهم أمير كرارة وأشرف عبدالباقي.. توافد نجوم الفن على العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"

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25 صورة لنجوم الفن من العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص نجوم الفن على حضور العرض الخاص الخاص لفيلم "مين يصدق" بإحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، وتوجيه التهنئة لصناع وأبطال العمل السينمائي.

وتوافد نجوم الفن على العرض الخاص لـ "مين يصدق"، أبرزهم أمير كرارة، يوسف عمر، جايدا منصور، إبرام سمير، وائل عوني، نادين، حمدي الميرغني، وغيرهم.

كما حرص الفنان أشرف عبدالباقي على التواجد في العرض الخاص لدعم ابنته زينة مخرجه "مين يصدق".

فيلم مين يصدق، بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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