أحمد السبكي يعلن بدء التحضيرات لفيلم "شقو 2"

كتبت- منال الجيوشي

أعلن المنتج أحمد السبكي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك عن بدء التحضيرات للجزء الثاني من فيلم “شقو”، الذي يحمل عنوانًا فرعيًا "شبنش مراكش".

وشارك السبكي صورًا جمعته بالفنانين عمرو يوسف ومحمد ممدوح، والمخرج كريم السبكي، وعلق قائلًا: "توكلنا على الله، الشقايق ما بقوش بطولهم، واللي فات ما متش”.

وكشف السبكي أن عمرو يوسف ومحمد ممدوح قد وقعا رسميًا، مشيرا إلى أن الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

وأوضح أن التعاقدات مع باقي النجوم لا تزال جارية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مزيد من التفاصيل حول المشروع.

يُذكر أن الجزء الأول من فيلم “شَقُّو” حقق نجاحًا كبيرا، ودخل في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية