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بالصور.. أمير كرارة يصل العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"

10:17 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    أمير كرارة في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    أمير كرارة يصل العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    حمدي المرغني وزينة وأشرف عبدالباقي
  • عرض 18 صورة
    حمدي المرغني وزينة وأشرف عبدالباقي
  • عرض 18 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    أمير كرارة في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    أمير كرارة في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    نجوم مسرح مصر في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    نجوم مسرح مصر في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    نجوم مسرح مصر في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 18 صورة
    نجوم مسرح مصر في العرض الخاص لفيلم مين يصدق
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

أقيم مساء اليوم الثلاثا، العرض الخاص لفيلم "مين يصدق" بإحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، بحضور صناع وأبطال العمل

وحرص الفنان أمير كرارة على حضور العرض الخاص للفيلم، وتوجيه التهنئة للفنان أشرف عبد الباقي وابنته "زينة" مخرجة العمل

وحضر العرض عدد من نجوم الفن منهم: يوسف عمر، جايدا منصور، إبرام سمير، وائل عوني، نادين، حمدي الميرغني، وغيرهم.

فيلم مين يصدق، بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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العرض الخاص لفيلم مين يصدق فيلم مين يصدق أمير كرارة في عرض مين يصدق
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