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أكرم حسني ينشر صورا من مسرحية "ألف تيتة وتيتة".. ويوجه رسالة للجمهور

09:26 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    اكرم حسني ومصطفى غريب
  • عرض 7 صورة
    اكرم حسني
  • عرض 7 صورة
    أكرم حسني ومصطفى غريب وميرنا جميل
  • عرض 7 صورة
    اكرم حسني في مسرحية الف تيتة وتيتة
  • عرض 7 صورة
    أكرم حسني
  • عرض 7 صورة
    الفنان أكرم حسني
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كتب - معتز عباس:

عبر الفنان أكرم حسني عن سعادته بعد عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة على مسرح العلى بمدينة الرياض.

ونشر أكرم مجموعة صور من كواليس المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "النهاردة آخر يوم عرض لمسرحية ألف تيتة وتيتة، وحابب أشكر الجمهور شكر خاص جداً .. من غيركم مفيش نجاح".

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مد عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" ليوم إضافي لتنتهي اليوم الثلاثاء بدلا من أمس الإثنين.

مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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أكرم حسني نجوم الفن مسرحية ألف تيتة وتيتة
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