أكرم حسني ينشر صورا من مسرحية "ألف تيتة وتيتة".. ويوجه رسالة للجمهور

أبرزهم أمير كرارة وأشرف عبدالباقي.. توافد نجوم الفن على العرض الخاص

25 صورة لنجوم الفن من العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"

كتب - معتز عباس:

عبر الفنان أكرم حسني عن سعادته بعد عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة على مسرح العلى بمدينة الرياض.

ونشر أكرم مجموعة صور من كواليس المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "النهاردة آخر يوم عرض لمسرحية ألف تيتة وتيتة، وحابب أشكر الجمهور شكر خاص جداً .. من غيركم مفيش نجاح".

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مد عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" ليوم إضافي لتنتهي اليوم الثلاثاء بدلا من أمس الإثنين.

مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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