بالصور.. أشرف عبدالباقي وابنته في العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"
09:22 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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عرض 5 صورة
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عرض 5 صورة
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عرض 5 صورة
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عرض 5 صورة
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عرض 5 صورة
كتبت- منال الجيوشي
تصوير- محمود عبدالناصر
أقيم مساء اليوم الثلاثا، العرض الخاص لفيلم "مين يصدق" بإحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، بحضور صناع وأبطال العمل
وحرص الفنان الكبير أشرف عبدالباقي على حضور العرض الخاص للفيلم بصحبة ابنته "زينة" مخرجة العمل
وحضر العرض عدد من نجوم الفن منهم: يوسف عمر، جايدا منصور، إبرام سمير، وائل عوني، نادين، حمدي الميرغني
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