بالصور.. أشرف عبدالباقي وابنته في العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"

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أبرزهم أمير كرارة وأشرف عبدالباقي.. توافد نجوم الفن على العرض الخاص

25 صورة لنجوم الفن من العرض الخاص لفيلم "مين يصدق"

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

أقيم مساء اليوم الثلاثا، العرض الخاص لفيلم "مين يصدق" بإحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، بحضور صناع وأبطال العمل

وحرص الفنان الكبير أشرف عبدالباقي على حضور العرض الخاص للفيلم بصحبة ابنته "زينة" مخرجة العمل

وحضر العرض عدد من نجوم الفن منهم: يوسف عمر، جايدا منصور، إبرام سمير، وائل عوني، نادين، حمدي الميرغني