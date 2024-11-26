أنغام تنشر صورة مع أبنائها بصحبة محمد منير وتعلق: "قاعدة عائلية وليلة ما تتعوضش"

كتب - معتز عباس:

نشرت النجمة أنغام صورة تجمعها مع أبنائها والكينج المطرب محمد منير خلال زيارتها له في منزله.

وكتبت أنغام، تعليقا على الصورة التي نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": ‎"قاعدة عائلية ما تتعوضش وليلة لا تنسى في حضرة حبيب القلب الكينج محمد منير، ربنا يحفظك ويبارك لنا فيك يا غالي".

وتواصل أنغام إحياء عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها، وأحيت مؤخرًا احتفالية انتصارات أكتوبر في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 26 أكتوبر الماضي، وشاركها الغناء على المسرح النجم محمد منير وقدما سويًا أغنية "هيبهروك".

كما حرص النجم الكبير "الكينج" محمد منير، على المشاركة في جنازة الملحن محمد رحيم، ليودعه إلى مثواه الأخير، ووصل قبل قليل إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على الراحل.

ويعد ظهور منير هو الأول له في مناسبة اجتماعية، بعد خروج أكثر من شائعة الفترة الماضية عن تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى، والتي تم نفيها من قبل المقربين منه.

اقرأ أيضا..

نبيل الحلفاوي يشيد بفوز الأهلي على استاد أبيدجان برباعية ويعلق على أداء كهربا.. ماذا قال؟

فايز السعيد: المنافسة بين أعضاء لجنة التحكيم "إكس فاكتور" تحفز المتسابقين بتاريخ