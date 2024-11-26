نبيل الحلفاوي يشيد بفوز الأهلي على استاد أبيدجان برباعية ويعلق على أداء كهربا.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأداء لاعبي فريق الأهلي لكرة القدم، بعد الفوز على نظيره فريق استاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، "إكس": "ميزة ملحوظة في هذه المباراة، الكثافة العددية عند الهجوم في منطقة الجزاء".

وعلى الحلفاوي، على أداء محمود عبدالمنعم كهربا، وكتب: "بنتشعلق في مهاجم، محلي جنب وسام إلى أن نستورد، وكهربا لها إن استعاد الثقة".

سجل أهداف الأهلي محمود كهربا هدفين، ومحمد مجدي أفشة هدف، وحسين الشحات هدف.

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