"بسبب أزمة رقم 19".. أول رد من رامي صبري على مطرب الراب ويجز

كتب - معتز عباس:

تصدر المطرب رامي صبري قائمة أفضل المطربين العرب على تطبيق أنغامي.

ونشر رامي، صورة له من تطبيق "أنغامي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "رامي صبري رقم 2 في الـ Arabic Artists Top و Top Egyptian Pop Artists على تطبيق أنغامي".

يذكر أن مطرب الراب ويجز، انتقد تصريح الفنان رامي صبري بشأن من هم أهم نجوم الغناء في مصر، إذ أكد الأخير أن اسمه يأتي في قائمة أهم 5 نجوم في مصر، وأن أهم 5 مغنيين في مصر، هم: عمرو دياب وتامر حسني وحماقي ورامي صبري وقال على حد قوله: "مفيش حد تاني".

وخرج ويجز عن صمته بمقطع فيديو نشره على خاصية القصص القصيرة، عبر حسابه على "إنستجرام"، وهاجم رامي صبري قائلا: "هتكلم على فنان فاكر إنه عنده صلاحية يطلع يتكلم على أي حد، والناس تسمع وتسكت يعني، الفنان ده اسمه رامي، رامي ده بقى كل ما يقعد 4 أو 5 شهور يزهق يطلع يقعد يتكلم في التليفزيون على بتوع الراب والهيب هوب وكده".

واستكمل: "هتتكلم امتى عن فنك ومجالك، أنا شايف إنك مابتفهمش حاجة في الراب ولا بتفهم الكلام بتاعه، أو زي ما انت قولت قبل كده، ومش هتعرف تعمله، وأنا راجل مثلا لو لقيت واحد بيعرف يسوق عجلة وأنا مبعرفش بحترمه، ليه عشان هو عمل حاجة أكيد غير اللي أنا عملتها، اشتغل على نفسه في حاجة أنا مشتغلتش على نفسي فيها، وانت مبتقدرش الفنانين دول وشايفهم كده بيحاولوا يوصلوا لليفل انت فيه في حين أنهم معديينك، أنت مش رقم 2 انت يا رامي أنت رقم 19، أنت بعيد أوي".

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