ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من أحدث ظهور لها.

ونشرت الصورة من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ولاقت الصورة تفاعل من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "الجميلة أوي، أميرة ديزني، رقة مش طبيعية، بتاخدي العقل، برنسيسة".

وتشارك ياسمين صبري في فيلم "الأرض السوداء" من إخراج بيتر ميمي، من بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي، وآخرون.

اقرأ أيضًا:

إلهام شاهين تنشر صورا من فعاليات افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي

"تشبه زوجة محمد صلاح".. عمرو وهبة يدخل "تريند" محرك البحث "جوجل" بسبب زوجته

إيرادات الاثنين.. "وداعا حمدي" الثالث و"آل شنب" في المركز الرابع

"الكينج" و"نمبر وان".. مصير أخر أعمال محمد رحيم مع نجوم الفن

بالفيديو| شام الذهبي تلعب مع ابنتها: بحكيلها القصة الشهيرة