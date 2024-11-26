عمرو مصطفى يثير الجدل برسالة غامضة: "اللي يصعب عليك يفقرك"

كتبت- سهيلة اسامة:

أثار الملحن عمرو مصطفى الجدل، بمنشور كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتب عمرو: "اللي يصعب عليك يفقرك، اوعى حد يساعد حد عيط ولا اتمسكن قدامك، دي نصيحة لأنه أول واحد بيضربك في ظهرك".

وتابع: "شفت منهم كتير كانوا بيقفوا بالساعات برة بيتي وياما أمي رحمة الله عليها حذرتني بس للأسف مسمعتش الكلام، ساعد عزيز النفس فقط ابن الناس الطيبة فقط ساعد اللي مبيطلبش المساعدة".

كان الفنان عمرو مصطفى طرح مؤخرًا أغنية "ليها فيا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من أداء وألحان عمرو مصطفى، وكلمات أحمد إبراهيم، وتوزيع نادر حمدي.

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