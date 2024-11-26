إلهام شاهين تنشر صورا من فعاليات افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي

"الكينج" و"نمبر وان".. مصير أخر أعمال محمد رحيم مع نجوم الفن

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا، أثناء تواجدها في افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الأولى.

وشاركت إلهام متابعيها، الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مهرجان الفيوم الدولي لسينما البيئة والفنون المعاصرة".

وكان من أبرز الحضور: رانيا فريد شوقي، وداليا مصطفى، وأحمد مجدي، وأحمد فتحي، وحمزة العيلي.

ويشارك في المهرجان 16 دولة عربية وأجنبية، كأول مهرجان للسينما على أرض محافظة الفيوم يهدف لتطوير البيئة الثقافية، ووضع المحافظة على خريطة الإنتاج الثقافي السينمائي التي تهتم بالبيئة والفنون المعاصرة.

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