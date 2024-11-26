إيرادات الاثنين.. "وداعا حمدي" الثالث و"آل شنب" في المركز الرابع

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 12 فيلما، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الهوى سلطان، الفستان الأبيض، وداعا حمدي، آل شنب، المخفي، عاشق، X مراتي، اللعب مع العيال، دراكو رع، عصابة الماكس، رفعت عيني للسما، ولاد رزق 3، وحققت الأفلام الـ12، أمس الاثنين 25 نوفمبر، إيرادات بلغت مليونا و808 آلاف و885 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الهوى سلطان

فاز فيلم الهوى سلطان بالمركز الأول ليحتل صدارة شباك التذاكر، محققا مليونا و601 ألف و415 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

الفستان الأبيض

وحصل على المركز الثاني فيلم الفستان الأبيض، بعد تحقيقه 94 ألفا و877 جنيها.

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي.

وداعا حمدي

وجاء في المركز الثالث فيلم "وداعا حمدي"، وحقق 31 ألفا و757 جنيها.

"وداعا حمدي" تأليف السيد عبدالنبي، إخراج محمود زهران، بطولة آية سماحة، شيرين رضا، إنجي المقدم، علي الطيب.

آل شنب

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم آل شنب بعد تحقيقه 16 ألفا و58 جنيها.

"آل شنب" تأليف وإخراج آيتن أمين، بطولة ليلى علوي، سوسن بدر، أسماء جلال، لبلبة، هيدي كرم، خالد سرحان، ومحمود البزاوي.

X مراتي

ذهب المركز الخامس لفيلم X مراتي محققا 15 ألفا و433 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

رفعت عيني للسما

وجاء في المركز السادس فيلم "رفعت عيني للسما"، وحقق 15 ألفا و224 جنيها.

"رفعت عيني للسما" إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، ويحكي قصة فتيات من صعيد مصر، تسعى كل واحدة منهن لتحقيق حلمها.

اللعب مع العيال

واحتل المركز السابع فيلم "اللعب مع العيال" محققا 13 ألفا و517 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

المخفي

وحصل على المركز الثامن فيلم "المخفي"، وحقق 12 ألفا و989 جنيها.

"المخفي" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد الشورى، بطولة عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود.

عصابة الماكس

وحصل على المركز التاسع فيلم عصابة الماكس وبلغ إيراده 5 آلاف و767 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

عاشق

حقق فيلم عاشق إيرادا بلغ 1017 جنيها، ليحتل المركز العاشر..

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

دراكو رع

أما المركز الـ11 كان من نصيب فيلم "دراكو رع" وبلغ إيراده 572 جنيها.

"دراكو رع" تأليف خالد منصور ومحمود الفار وشادي ألفونس، إخراج كريم أبو زيد، بطولة شادي ألفونس وخالد منصور، يارا عزمي وداليدا خليل، وملك بدوي.

ولاد رزق

وكان المركز الـ12 والأخير من نصيب الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 259 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.