"تشبه زوجة محمد صلاح".. عمرو وهبة يدخل "تريند" محرك البحث "جوجل" بسبب زوجته

كتب- مصطفى حمزة:

دخل الفنان عمرو وهبة، قوائم "تريند" موقع البحث "جوجل"، عقب ظهوره وزوجته في برنامج صاحبة السعادة.

الفنان عمرو وهبة خلال ظهوره مع زوجته، في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه النجمة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" تحدث عن تفاصيل زواجه.

سلمى "زوجة عمرو" قالت: "عرفتُ عمرو فى الثانوية، وكان أخوه لديه محل قدام البيت اللي كنا عايشين فيه، ولما تزوج ساب عمرو في المحل مكانه لحد ما ينتهي شهر العسل بتاعه، وفي أحد الأيام طلبت منه يشوفلي حل لتليفوني، اشترالي واحد غيره وإدانى رقمه الخاص وقالي لو احتاجتي حاجة كلميني".

وأضافت: "عمرو تقدَّم لي في 2004، وكان صديق لأسرتنا وكنا نستشيره فى بعض الأمور، وحسيت أنه راجل بنرجعله في أي حاجة وبناخد رأيه، وحصل نصيب بعدها وتزوجنا".

وكشفت زوجة الفنان عمرو وهبة، عن مفاجأة وقالت: "احنا لما اتجوزنا مكناش عايزين نخلف فى البداية، وأول طفل لينا جه بعد 7 سنين زواج".

وتابعت: "بتجيني كومنتات إني شبه (أم مكة) زوجة اللاعب الكبير محمد صلاح".

الفنان عمرو وهبة، شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "رقم سري"، مع ياسمين رئيس، صدقي صخر، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج محمود عبدالتواب.