"حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد".. حمادة هلال يطلب الدعاء لوالد زوجته

كتبت- نوران أسامة:

طلب الفنان حمادة هلال من متابعيه الدعاء لوالد زوجته، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ونشر حمادة، صورة لوالد زوجته، وعلق عليها قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك".

وأضاف: "يا رب كل من استكتر عليك النعمة والرزق يدوق وترد العين عليه على أحب الأشياء إليه، حمايا الغالي الطيب الله يجعلك من الصابرين".

يذكر أن الفنان حمادة هلال شارك في سباق دراما رمضان 2024، بمسلسل المداح، بطولة: فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

اقرأ أيضًا:

أنجلينا جولي تكشف هذا السر عن أولادها الستة

نجل طارق عبدالعزيز يحيي ذكرى والده الأولى بكلمات مؤثرة

"الكينج" و "نمبر وان".. مصير أخر أعمال محمد رحيم مع نجوم الفن

شقيق محمد رحيم: تركي آل الشيخ دعاه لحضور موسم الرياض والقدر لم يمهله وسيكرمه تخليدا لأعماله