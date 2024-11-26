أحمد سعد يوجه رسالة لـ شقيقه عمرو بمناسبة عيد ميلاده

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأ الفنان أحمد سعد شقيقه الفنان عمرو سعد، بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وعلق أحمد قائلًا: "أخي العزيز لازم تعرف إني مهما اتعلمت، هفضل محتاج اتعلم منك، ومهما كبرت وعليت ونجحت، هتفضل بالنسبالي الأكبر والأعلى والأعظم، كل سنة وأنت طيب يا سيد الناس".

يُذكر أن الفنان أحمد سعد شارك شقيقه الفنان عمرو سعد في تقديم برنامج "بيت السعد"، وينتمي لنوعية برامج المنوعات ويخرجه محمد سامي، ويستضيف نخبة من نجوم الوطن العربي في لقاءات ممتعة تتضمن عدد من الفقرات الغنائية إلى جانب التمثيل وحوارات عفوية.

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