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بالفيديو| شام الذهبي تلعب مع ابنتها: بحكيلها القصة الشهيرة

01:59 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

شام الذهبي

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة متابعيها على موقع "انستجرام"، مقطع فيديو ظهرت خلاله مع طفلتها جيهان وهي تلعب معها على أنغام أغنية والدتها "نكتة بايخة".

ونشرت شام الفيديو على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بحكيلها القصة الشهيرة".

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "جيجي الكيوت، يحميها الرب، ما شاء الله كتير حلوة، يا عمري محلاها، ربي يحفظكم، حبيبتي يسعد أوقاتك".

يذكر أن شام الذهبي، افتتحت عيادة جديدة مؤخرًا، وحرصت والدتها الفنانة أصالة نصري، على التواجد في حفل الافتتاح.

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شام الذهبي أصالة ابنة شام الذهبي
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