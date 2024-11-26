نجل طارق عبدالعزيز يحيي ذكرى والده الأولى بكلمات مؤثرة

كتبت- نوران أسامة:

أحيا معتصم عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الذكرى الأولى لوفاة والده التي توافق اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، والذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تصوير مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين".

ونشر نجله "معتصم" صورة من طفولته جمعتهما سويًا، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" وعلق عليها: "عدت سنة كاملة عنوانها الصبر، سنة خيالك فيها ما فارقنيش ولا كلمة ولا موقف إلا اما افتكر كنت هتقول فيه إيه وكنت هتشوفه إزاي وهتقولي أتصرف إزاي، سنة يا حبيب العمر يا سيد الناس يا طيب يا كريم يا جابر الخواطر يا محترم يا جدع يا أصيل يا كل المعاني الحلوة يا أبويا يا بطل العالم في شيل الحمول والمسئوليات اللي تخصك واللي متخصكش".

وتابع: "كنت هترد تقولي متخصنيش إزاي يا أهبل إنت مادام ربنا جعلها قصادي تبقى تخصني، أسأل الله أن يرزقك جناته وفردوسه الأعلى وأن يجمعنا على خير ويديم سيرتك الطيبة في الدنيا، وأفضل أسمعها واحكيها علشان نتعلم منك ومن كل الطيبين اللي سبقونا، نسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

ومن أبرز أفلام طارق عبدالعزيز "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "همام في امستردام"، "فيلم ثقافي"، "أصحاب ولا بيزنس"، "شرم برم"، "كيمو وانتيمو"، و"دكان شحاتة" وغيرها.

ومن بين المسلسلات، التي قدمها الفنان الراحل طارق عبدالعزيز "أم كلثوم"، "رجل الأقدار"، "كناريا وشركاه"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، و"أستاذ ورئيس قسم"، "خارج السيطرة"، و"راجعين يا هوى"، و "أخر دور".

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