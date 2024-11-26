"الكينج" و"نمبر وان".. مصير أخر أعمال محمد رحيم مع نجوم الفن

كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت أنوسة كوتة، أرملة المبدع الموسيقي الراحل محمد رحيم، عزمها على متابعة طرح الأعمال التي وضع ألحانها قبل رحيله ولم ترى النور بعد.

الملحن الراحل محمد رحيم، الذي رحل عن عمر 45 عاما، كشف عن بعض الأغاني التي وضع ألحانها، ولم تطرح بعد، وفي التقرير التالي نرصد بعض تلك الأغاني، وأبرز نجومها:

محمد منير

دويو غنائي بعنوان "الذوق العالي" يجمع بين المطرب الكبير محمد منير، والنجم تامر حسني، ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وشهدت كواليس إعداد الأغنية معاناة الملحن محمد رحيم، من ذبحة صدرية وخضوعه لجراحة قسطرة في القلب، خلال مراحل التسجيل، بالإضافة إلى خضوع المطرب الكبير محمد منير، لفحوصات طبية، بعد شعوره بالإرهاق، خلال التصوير، والكليب من إخراج تامر حسني.

وإلى جانب "الذوق العالي"، كان الملحن الراحل، قد بدأ العمل على أكثر من أغنية، مع الكينج محمد منير.

محمد ثروت

واحدة من الأغاني كان يضع الملحن الراحل محمد رحيم، اللمسات النهائية عليها، ويستعد لطرحها المطرب الكبير محمد ثروت.

محمد رمضان

دخل النجم محمد رمضان، قائمة الذين بدأ الراحل محمد رحيم، العمل على ألحان أغانيهم، إذ كشف الراحل عن كواليس تسجيل الأغنية، عبر صفحته في موقع فيسبوك.

ونشر الراحل، صورة له مع النجم محمد رمضان، و الشاعر أمير طعيمة، وكتب: "ترقبوا مع الأساطير".

مايا ونانسي

وأعلن الراحل محمد رحيم، في حوارات له، عن تعاونه مع المطربات اللبنانيات نانسي عجرم، ومايا دياب، في أغاني لم تطرح بعد.

شعور إنساني

كان يستعد المبدع الراحل محمد رحيم، لطرح أغنية "شعور إنساني"، من ألبومه الغنائي، وهي من ألحانه وتوزيعه، وغنائه، ومن كلمات الشاعر علي خلاف.