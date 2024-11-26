شقيق محمد رحيم: تركي آل الشيخ دعاه لحضور موسم الرياض والقدر لم يمهله وسيكرمه تخليدا لأعماله

القاهرة - مصراوي:

أكد طاهر رحيم، شقيق الملحن الكبير محمد رحيم، الذي غادر عالمنا صباح يوم السبت الموافق 23 نوفمبر، أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية سوف يقوم بتكريم اسم الراحل تخليدا لأعماله.

ولفت طاهر في تصريحات صحفية إلى أن شقيقه كان استقبل بالفعل دعوة من المستشار تركي آل الشيخ لحضور فعاليات موسم الرياض، لكن القدر لم يمهله، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت مروره بأكثر من أزمة صحية.

وتعليقا على منشور الملحن عمرو مصطفى ومكالمته مع المستشار تركي آل الشيخ بشأن تنظيم ليلة للاحتفاء بأعمال الراحل، قال طاهر "كما قال عمرو إنه تحدث مع المستشار لتكريم رحيم تخليدا لأعماله ووافق على الفور، ومن المقرر أن تكون ضمن موسم الرياض وليالي الترفيه، إلى جانب امكانية إقامة ليلة أخرى بدار الأوبرا المصرية".

جدير بالذكر أن الفنان الراحل محمد رحيم استقبلت أسرته العزاء فيه مساء أمس الاثنين في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، بينهم: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، المطرب تامر حسني، الفنان محمد حماقي، الفنان محمد رمضان، الفنان كمال أبو رية، المطربة بوسي، ساندي، الفنان شادي شامل، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، الفنان حلمي عبدالباقي.