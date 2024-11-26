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مريم عامر منيب تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

12:12 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

مريم عامر منيب

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كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت الفنانة الشابة مريم عامر منيب الذكرى الـ13 لرحيل والدها الفنان عامر منيب، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم عام 2011، بعد صراع مع المرض.

ونشرت مريم صورة أرشيفية مع والدها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليها: "شريكي في كل شيء، أفضل صديق لي، بطلي الخارق الممتع، 13 عامًا، ولم يتغير شيء من هذا، 26/ 11/ 2011 سيظل يؤلمني دائمًا بنفس الطريقة".

عامر منيب ولد في 2 سبتمبر 1963، وظهر مع نهاية القرن العشرين، وقدّم العديد من الألبومات، ومنها: "حب العمر، أول حب، علمتك، فاكر، أيام وليالي"، كما دخل إلى مجال التمثيل وشارك بعدد من الأفلام السينمائية، منها: "سحر العيون، كامل الأوصاف، الغواص، وكيمو وأنتيمو".

ابنتة-عامر-منيب

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