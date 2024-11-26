بالفيديو.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "فقرة الساحر" بطولة طه دسوقي

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان طه دسوقي، عن البرومو الرسمي لمسلسل "فقرة الساحر" الذي يخوض بطولته، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة.

ونشر "دسوقي" البرومو، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "توكلنا على الله، استنونا في مسلسل فقرة الساحر، قريبًا".

المسلسل يضم نخبة من الفنانين: أسماء جلال، طه دسوقي وعلي قاسم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة مع ظهور استثنائي لكبار النجوم في أدوار خاصة.

"فقرة الساحر" مسلسل مستوحى من أحداث حقيقية يمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة. يتكون المسلسل من 8 حلقات، تم تصويرها في مواقع مختلفة بين مصر والمغرب، وتدور الأحداث حول ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفي تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية. يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة.

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