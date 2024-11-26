بمناسبة عيد ميلاده .. هنادي مهنا توجه رسالة رومانسية لزوجها: "أعظم نعمتي"

كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة هنادي مهنا رسالة لزوجها الفنان أحمد خالد صالح، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت هنادي صورة تجمعهما، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا قلبي كله، صديقي المفضل، أخي، ابني، شريكي، مكاني الناعم، ألمي أحيانًا ولكن أعظم نعمتي".

وانهالت عليهم تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "العمر كله ربي يديم المحبة، عيد ميلاد سعيد، شبه بعض، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك ربنا يحفظكم".

يذكر أن هنادي مهنا شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسلي "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، و "جودر" مع الفنان ياسر جلال.

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