"بدون مكياج".. أحدث ظهور لـ ناهد السباعي والجمهور يغازلها

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورا من أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت متابعيها، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بدون مكياج.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "جميلة، شبه مامتك خالص، الوحيدة الطبيعية، إيه الجمال ده يا ناهد".

يذكر أن أخر أعمال ناهد السباعي كان مسلسل "نقطة سودة" وشاركها البطولة النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة سارة سلامة، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل "نقطة سودة" في إطار درامي حول رضوى التي تضع مع شقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، ويتعين على عمر وعلي السيوفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفًا خطيرًا بعد أن يقع عمر ورضوى في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.

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