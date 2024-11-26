عودة قوية لـ محمد هنيدي وأحمد أمين.. مسلسلات كوميدية تشعل المنافسة رمضان ٢٠٢٥

بحضور نجوم الفن والإعلام.. 25 صورة من عزاء الملحن الراحل محمد رحيم

كتب - معتز عباس:

بدأت معالم موسم دراما رمضان 2025 في مصر تتشكل، حيث تعاقد عدد كبير من النجوم على تقديم أعمال درامية جديدة.

ويعود عددًا من الفنانين للمشاركة في دراما رمضان 2025، منهم محمد هنيدي وأحمد أمين، لتقديم مسلسلات كوميدية في رمضان 2025، والدخول بقوة لمنافسة الأعمال الاجتماعية والتشويقية والأكشن العام المقبل.

ونستعرض قائمة مسلسلات كوميدية من المقرر عرضها في رمضان 2025:

شهادة معاملة أطفال

يعود النجم محمد هنيدي، للأعمال الدرامية بعد غياب 6 سنوات من آخر عمل قدمه وهو مسلسل "أرض النفاق" عام 2018.

مسلسل شهادة معاملة أطفال، بطولة محمد هنيدي، تأليف محمد سلمان عبد الملك، إخراج وائل فرج.

كامل العدد ٣

يواصل أبطال وصناع مسلسل "كامل العدد"، لتجهيز وتصوير الجزء الثالث من العمل الدرامي، تمهيدًا لعرضه في دراما رمضان 2025.

مسلسل "كامل العدد 3"، يشهد أحداثا ومواقف كوميدية واجتماعية يقع فيها أبطال المسلسل طوال الحلقات.

"كامل العدد 3"، بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

الحلانجي

يعود الفنان محمد رجب للمشاركة في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الحلانجي"، والذي يقدمه خلاله شخصية طه الحلانجي.

محمد رجب يشارك في بطولة مسلسل "الحلانجي" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي.

مذكرات نشال

يعود النجم أحمد أمين إلى دراما رمضان المقبل 2025 بعد غيابه العام الماضي، ليقدم مسلسل جديد بعنوان "مذكرات نشال".

تدور مسلسل "مذكرات نشال" خلال أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، والمكون من 15 حلقة.

"مذكرات نشال"، من بطولة أحمد أمين، ركين سعد، حاتم صلاح، وعبد الرحمن محمد، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به، والعمل من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

أشغال شقة 2

أعلن المنتج عبدالله أبو الفتوح عن بدء تصوير مسلسل "أشغال شقة 2"، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025".

تدور أحداث مسلسل "أشغال شقة" حول المواقف الكوميدية التي يقع فيها هشام ماجد الدكتور "حمدي" الطبيب الشرعي رفقة زوجته أسماء جلال التي تقدم دور "ياسمين".

أشغال شقة من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم: هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

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