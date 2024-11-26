حدث بالفن| النجوم في عزاء محمد رحيم وأنغام ترد على بوسي وتكريم إلهام شاهين
12:01 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
إعداد- مصراوي:
نشر موقع مصراوي يوم الاثنين 25 نوفمبر عددا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها: نجوم الفن في عزاء الملحن محمد رحيم، تكريم النجمة إلهام شاهين في حفل افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي، مد عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" في السعودية يوم إضافي، والفنان أحمد السعدني يبدأ تصوير مسلسل "لام شمسية"، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..
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