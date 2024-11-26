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سارة سلامة بملابس رياضية ورانيا منصور أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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    جيهان خليل
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    ركين سعد
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    سارة سلامة
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    فدوى عابد
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    رانيا منصور
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    نور قدري
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    ياسمينا العبد
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    لقاء الخميسي
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    دارين حداد
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إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سارة سلامة

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، مرتدية ملابس رياضية.

نيكول سابا

احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بمشاركتها في تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"، والمقرر عرضه رمضان 2025.

لقاء الخميسي

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها على "انستجرام"، رفقة زوجها محمد عبدالمنصف.

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور صورًا لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، من أحدث ظهور لها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ياسمينا العبد

شاركت الفنانة الشابة ياسمينا العبد متابعيها، صورًا جديدة من رحلتها لأحد البلدان الأوروبية الأيام الماضية، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

دارين حداد

خطفت الفنانة التونسية دارين حداد الأنظار، من أحدث ظهور لها عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

فدوى عابد

نشرت الفنانة فدوى عابد مجموعة صور لها وهي تستمتع بقراءة أحد الكتب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نور قدري

خطفت الفنانة نور قدري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، على هامش مشاركتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد صورًا جديدة من أحدث ظهور لها السوشيال ميديا، حيث ظهرت بدون ميكب، لتنال إعجاب المتابعين.

جيهان خليل

احتفلت الفنانة جيهان خليل بمشاركتها في حفل ختام مهرجان السينمائي، ونشرت مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

10 لقطات لنجوم الفن سارة سلامة نيكول سابا لقاء الخميسي رانيا منصور ياسمينا العبد دارين حداد فدوى عابد نور قدري ركين سعد جيهان خليل
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