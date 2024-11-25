شيرين تنشر أغنية من ألحان محمد رحيم وتعلق: "الله يرحمك يا حبيبي.. ألحانك بتتغنى في كل العالم"

كتب - معتز عباس:

نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، مقطع فيديو لأحد المطربين وهو يغني أغنية صبري قليل باللغة الفرنسية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت، شيرين، تعليقًا، على الصورة: "الله يرحمك يا حبيبي ألحانك النهاردة بتتغنى فى كل بلاد العالم، عشان كانت ألحان صادقة و ألحان فنية من قلب فنان بجد".

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أغنية صبري قليل، من ألبوم "جرح تاني"، غناء شيرين عبدالوهاب، كلمات إكرام العاصي، وألحان محمد رحيم، توزيع أمير محروس - نادر جمدي، إخراج نصر محروس.

أقيم عزاء الملحن محمد رحيم اليوم الإثنين 25 نوفمبر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

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