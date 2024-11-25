بحضور إلهام شاهين ودرة بوشوشة.. محافظ الفيوم يفتتح مهرجان الفيوم السينمائي

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الفيوم - حسين فتحى:

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والفنانة إلهام شاهين مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ والدكتور ياسر مجدي حتاتة، والفنانة رانيا فريد شوقي، المنتجة درة بوشوشة وعدد من الفنانين والمخرجين.

وتُقام فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول بأحد المنتجعات السياحية على ساحل بحيرة قارون.

وقال محافظ الفيوم، إنه لم يكن يتصور أن يقام مهرجان للسينما على أرض الفيوم بهذا الشكل والنجاح، وأن فكرة المهرجان بدأت منذ عامين.

وعبرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بحضور مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول، خاصة وأنه يتناول يعرض الأفلام التي تهتم بالبيئة وأهمية الحفاظ عليها.

وأشارت أنها قامت بأدوار بارزة جرى تصويرها على أرض الفيوم، وأنها قامت بتصوير حوالي 15 عمل سينمائي على أرض الفيوم.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.