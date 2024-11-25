"مشروع لم يبصر النور حتى الآن".. تركي آل الشيخ يمازح شيكو بسبب فيلمه الجديد

كتب - معتز عباس:

مازح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنان شيكو، بسبب مشروعه الفني الكبير الذي لم أعلن عنه في وقت سابق ومر عليه أكثر من 6 سنوات.

ونشر ترك، صورة لـ شيكو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "مر ألفين ومائتين وتسعه وثمانين ٢٢٨٩ يوم من بداية مشروع فيلم الفنان الكبير شيكو ولم يبصر النور حتى الآن!".

وأكمل: "وصيتي لو جرا ليا حاجه حد يتابع الموضوع".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ شهد في مطلع نوفمبر الجاري افتتاح استديوهات الحصن – Big time، في احتفالية كبرى أقيمت بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.

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