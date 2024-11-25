لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بحضور نجوم الفن والإعلام.. 25 صورة من عزاء الملحن الراحل محمد رحيم

10:28 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أشرف زكي يقدم واجب العزاء في محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    بوسي تصل عزاء محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    تامر حسني ومحمد رمضان في عزاء محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    تامر حسني يواسي ابنه محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    أنوشكا تواسي اسرة محمد رحيم في العزاء
  • عرض 25 صورة
    تامر عاشور حزين في عزاء محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في عزاء الملحن محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    حميد الشاعري يقدم واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    جمال العدل وإدوارد يقدمان واجب العزاء لأسرة طاهر رحيم في محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    خالد عجاج في عزاء الملحن محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    خالد عجاج وكمال أبو رية يقدمان واجب العزاء في الملحن محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    طاهر رحيم يتلقى واجب العزاء في وفاة شقيقه
  • عرض 25 صورة
    عزاء الملحن محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    ماجد المصري يقدم واجب العزاء لأسرة طاهر رحيم في محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    مجدي الجلاد وطاهر رحيم في عزاء الملحن الراحل محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان ومصطفى كامل في عزاء محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان يقدم التعازي لأنوسة كوتة أرملة محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان يقدم واجب العزاء في وفاة محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    تامر حسني يواسي أسرة الملحن الراحل محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    حميد الشاعري يواسي أسرة الراحل محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    محمد محيي في عزاء محمد رحيم في الشيخ زايد
  • عرض 25 صورة
    ميرهان حسين تصل عزاء محمد رحيم
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان يواسي أرملة محمد رحيم وابنته الصغيرة
  • عرض 25 صورة
    محمد عدوية يقدم واجب العزاء في وفاة محمد رحيم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

أقيم عزاء الملحن محمد رحيم اليوم الإثنين 25 نوفمبر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وشهد العزاء حضور نجوم الفن والموسيقى والسينما، ممن حرصوا على مواساة أسرته، أبرزهم: تامر حسني، حميد الشاعري، محمد حماقي، محمود التهامي، هند عاكف، حلمي عبدالباقي، مصطفى كامل، خالد عجاج، أحمد زاهر، تامر عاشور ، محمد رمضان، محمد محيي.

كما حضر العزاء أيضًا: ميرهان حسين، أنوشكا، كمال أبو رية، محمد محسن، المنتج نصر محروس، المخرج ماندو العدل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ماجد المصري، هاني محروس، كريم خطاب، محمود التهامي، وغيرهم.

وشارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للخدمات الإعلامية المالكة لمواقع (مصراوي، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت)، في عزاء الملحن محمد رحيم بمسجد الشرطة في الشيخ زياد.

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

عزاء محمد رحيم مجدي الجلاد أنوسة كوتة ميرهان حسين محمد محسن كمال أبو رية أشرف زكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مشروع لم يبصر النور حتى الآن".. تركي آل الشيخ يمازح شيكو بسبب فيلمه الجديد

إعلان

إعلان