بحضور نجوم الفن والإعلام.. 25 صورة من عزاء الملحن الراحل محمد رحيم

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

أقيم عزاء الملحن محمد رحيم اليوم الإثنين 25 نوفمبر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وشهد العزاء حضور نجوم الفن والموسيقى والسينما، ممن حرصوا على مواساة أسرته، أبرزهم: تامر حسني، حميد الشاعري، محمد حماقي، محمود التهامي، هند عاكف، حلمي عبدالباقي، مصطفى كامل، خالد عجاج، أحمد زاهر، تامر عاشور ، محمد رمضان، محمد محيي.

كما حضر العزاء أيضًا: ميرهان حسين، أنوشكا، كمال أبو رية، محمد محسن، المنتج نصر محروس، المخرج ماندو العدل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ماجد المصري، هاني محروس، كريم خطاب، محمود التهامي، وغيرهم.

وشارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للخدمات الإعلامية المالكة لمواقع (مصراوي، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت)، في عزاء الملحن محمد رحيم بمسجد الشرطة في الشيخ زياد.

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.