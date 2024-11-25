بالصور| مجدي الجلاد يقدم واجب العزاء في الملحن محمد رحيم

كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

قدم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم "مصراوي، يلا كورة الكونسلتو، شيفت"، واجب العزاء لأسرة الملحن الكبير محمد رحيم، مساء اليوم الاثنين في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وتواجد الجلاد في العزاء لمواساة أسرة الفنان الراحل، الذي غادر عالمنا صباح يوم السبت 23 نوفمبر.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: أنوشكا، ماجد المصري، إدوارد، هند عاكف، محمد رمضان، محمد حماقي، تامر حسني، جمال العدل، ماندو العدل، أحمد زاهر، ساندي، ميرهان حسين، خالد عجاج، كمال أبو رية.

كانت جنازة محمد رحيم شُيعت عقب صلاة ظهر أمس الأحد من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط تواجد عدد كبير من الوسط الغنائي والفني.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.