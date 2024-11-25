13 ديسمبر.. حفل بهاء سلطان وأحمد سعد على مسرح "الأرينا كويت"

كتب- هاني صابر:

يحيي كل من المطرب بهاء سلطان والمطرب أحمد سعد، حفلا جماهيريا ضخما ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي"، حيث أعلنت الجهة المنتجة والمنظمة للحفل "PACHA GROUP" عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حفل "أساطير الطرب" الذي يجمع بين بهاء سلطان وأحمد سعد في ليلة استثنائية تمزج بين الرومانسية والطرب الأصيل.

وقال الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة حسين موسى في بيان صحفي: "تستمر مفاجآت مهرجان موسم الكويت الغنائي، كونه أضخم تظاهرة فنية في الكويت هذا العام مع حفل أساطير الطرب الذي يجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي، وهما بهاء سلطان وأحمد سعد ويتمتع كلا الفنانين بشعبية كبيرة لدى مختلف الشرائح العمرية، ونعد الجمهور بتجربة استثنائية لا تُنسى يوم 13 ديسمبر على مسرح الأرينا كويت".

بدوره، عبّر المطرب أحمد سعد، عن حماسه للحفل، قائلا: " أعود إلى الكويت محملا بذكريات جميلة مع جمهور ذوّاق يمنح الفنان دافعا كبيرا ليقدّم أفضل ما لديه..المشهد الفني في الكويت دائما مختلف، وجمهوره فريد من نوعه وأتطلع للقائهم بشغف يوم الحفل".

أما المطرب بهاء سلطان، فقال: "منذ الإعلان عن الحفل، تلقيت رسائل عديدة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلب أغنيات معينة والترحيب بي في الكويت.. سعيد بهذه المحبة وأعدهم بليلة مميزة نترك فيها ذكريات لا تُنسى".

ويأتي حفل "أساطير الطرب" كثمرة جديدة للتعاون الناجح بين" PACHA GROUP" ونجوم الغناء العربي، وخاصة أحمد سعد وبهاء سلطان، وسيكون الجمهور على موعد مع تجربة فريدة، خصوصاً أن أحدث أغنيات بهاء سلطان "أنا من غيرك" ما زالت تتصدر التريند في العديد من الدول العربية، بينما يواصل أحمد سعد نجاحاته المتتالية بمشاريعه الغنائية المميزة.