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بالصور| افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة وتكريم النجمة إلهام شاهين

09:53 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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  • عرض 12 صورة
    أحمد شوقي
  • عرض 12 صورة
    أحمد مجدي
  • عرض 12 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 12 صورة
    حضور مهرجان الفيوم السينمائي
  • عرض 12 صورة
    حمزة العيلي
  • عرض 12 صورة
    حمزة العيلي
  • عرض 12 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 12 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 12 صورة
    أحمد مجدي
  • عرض 12 صورة
    أحمد فتحي
  • عرض 12 صورة
    رانيا فريد شوقي
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القاهرة- مصراوي:

افتتح مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة فعاليات دورته الأولى بحفل أقيم مساء اليوم الاثنين 25 نوفمبر.

وشهد الحفل تكريم النجمة إلهام شاهين، والمنتجة التونسية الكبيرة درة بو شوشة، ومنح تكريمًا تشجيعيًا خاصًا للفنان حمزة العيلي.

وكان من بين الحضور الناقد أحمد شوقي، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان أحمد مجدي، المخرج مجدي أحمد علي، الفنانة داليا مصطفى.

وتستمر فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والمناخ حتى 30 نوفمبر، وأعلن القائمون عليه عن اختيار فلسطين كضيف شرف بالإضافة إلى تنظيم يوما فلسطينيا يتضمن مجموعة من الأنشطة الفلسطينية بالإضافة إلى عروض فنية وسينمائية عن فلسطين.

وقالت الناقدة ناهد صلاح المدير الفني للمهرجان في بيان صحفي، إن مهرجان الفيوم يحتفي احتفاءً خاصًا بفلسطين خلال دورته الأولى من خلال اختيارها ضيف شرف، وفي هذا الإطار يتم تنظيم يوما كاملا يتضمن مجموعة من الأنشطة المختلفة بحضور عدد من نجوم وصناع السينما.

مهرجان الفيوم السينمائي إلهام شاهين درة بو شوشة رانيا فريد شوقي ناهد صلاح داليا مصطفى
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