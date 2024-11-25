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بالصور.. تامر عاشور ومحمد محيي يقدمان واجب العزاء في الملحن محمد رحيم

09:40 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    تامر عاشور في عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    تامر عاشور وطاهر رحيم في عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    حميد الشاعري يصل عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    حميد الشاعري يواسي أرملة محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    تامر عاشور وطاهر رحيم في عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    حميد الشاعري يواسي طاهر رحيم في وفاة شقيقه محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    طاهر رحيم ومحمد عدوية
  • عرض 20 صورة
    طاهر رحيم يتلقى واجب العزاء في وفاة شقيقه
  • عرض 20 صورة
    عصام كاريكا يصل عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    حميد الشاعري يواسي طاهر رحيم في وفاة شقيقه محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    عصام كاريكا يقدم واجب العزاء في محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    تامر عاشور حزين في عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    محمد عدوية يقدم واجب العزاء في وفاة محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    محمد عدوية يقدم واجب العزاء في وفاة محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    عصام كاريكا يقدم واجب العزاء في محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    محمد محي يصل عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    محمد محي يصل عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    محمد محي
  • عرض 20 صورة
    محمد محيي في عزاء محمد رحيم في الشيخ زايد
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كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

حرص المطرب تامر عاشور ، والفنان محمد محيي، على تقديم واجب العزاء في الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وافته المنية السبت الماضي.

شهد عزاء الملحن محمد رحيم، الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، توافد العديد من نجوم الفن والمجتمع، أبرزهم: أحمد زاهر، المخرج ماندو العدل، ميرهان حسين، تامر حسني، كمال أبو رية، محمد حماقي، محمد رمضان، محمد محسن، المنتج نصر محروس، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حلمي عبدالباقي، ماجد المصري، حميد الشاعري، هاني محروس، كريم خطاب، محمود التهامي، محمد عدوية، عصام كاريكا،وغيرهم.

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

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